Alpha Guns 2, Max adında bir süper kahramanı kontrol ettiğimiz, farklı türde çeşitli düşmanlar ve etkili boss’ları da içine alan bölümler sunan aksiyon yüklü bir mobil oyun. Hafif çizgi film stili görsellerine bakıp aldanmayın, indirip oynamaya başladığınızda Android telefonunuzu elinizden bırakamayacağınıza eminim.

Klasik arcade oynanışı sunan süper kahraman oyunu, bilim-kurgu, fantastik yapımları sevenleri kendisine çekiyor. Serinin ikinci oyununda tamamen farklı bir karakteri kontrol ediyoruz. Kendini Rambo sanan karakter gitmiş, yerine Iron Man görünümünde futuristik silahlarla donatılmış yepyeni bir karakter gelmiş. Değişen sadece kahramanımız değil, karşılaştığımız düşmanlar ve ortam da tamamen elden geçirilmiş.

Alpha Guns 2 Özellikleri: