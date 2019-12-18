ALTER EGO oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur.

Kişiliğini analiz etmek isteyenler burda mı? Edebiyat, felsefe veya psikolojiyle ilgilenenlerin keyifle oynayacağını düşündüğüm bu oyunda kendinizin bile bilmediği yönlerinizi öğrenebilirsiniz. Gizemli bir maceranın parçası olmaya hazırlanın.

Sürekli benliğinizi mi sorguluyorsunuz? "Ben kimim?" mi diyorsunuz? Kimlik problemleri yaşayanlar için birebir bir oyun. Hikayede ilerlemek ve kişilik sınavlarına girmek için topladığınız EGO' yu kullanın.

Kendinizi yeni bir ışık altında görmek için öğrendiklerinizi oyunda kullanın. Final yaptığınız seçimlere göre değişiyor. Yorumunuz oyundaki dünyanın doğasını değiştiriyor. Çok dikkatli olmalısınız. En doğru seçimi yaptığınıza emin olun.

Siz de merak ettiğiniz şeyleri öğrenmek istiyorsanız hiç durmayın. Hemen oyunu indirip oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.