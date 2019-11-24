Aksiyon ve macera dolu bir serüvene atılarak yeni yerler keşfetmek için nefes kesen savaşlarda rol alacağınız Andor's Trail, oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen ve ücretsiz olarak hizmet veren kaliteli bir yapımdır.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımı ve etkileyici savaş sahneleri ile sıkılmadan oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, görev haritasını takip ederek sizden istenilenleri yaparak yeni yerle keşfetmek ve düşmanlarınızı mağlup ederek ganimet toplamaktır. Oyunu internet erişimi olmadan rahatlıkla oynayabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz. Hazine arayışında bulunarak çeşitli karakterlerin izini sürmeli ve altınların yerini tespit etmelisiniz. Tüm bunları yaparken size zarar vermek isteyen ve hazineye ulaşmanızı engellemeye çalışan ilginç yaratıklarla savaşmalı ve altınları bularak seviye atlamalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişeceğiniz Andor's Trail, rol oyunları arasında kendisine yer bulan ve geniş bir kitleye hitap eden eğlenceli bir oyundur.