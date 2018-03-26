AR Smash Tanks!, ister arkadaşlarınızla ister tek başınıza botlara karşı oynayabileceğiniz artırılmış gerçeklik destekli tank savaş oyunu. Mavi ve kırmızı iki tarafın karşı karşıya geldiği tank oyununda savaş alanını oyuncular belirliyor. Stratejinin önem kazandığı süper eğlenceli bu tank oyununu kesinlikle oynamalısınız.

ARCore desteğine sahip Android telefonlarda oynanabilen online tank savaşı oyununda kırmızı ve mavi iki taraf kıyasıya savaşıyor. Rakip oyuncuyla aranıza giren yüksek binalar ve diğer engelleri havaya uçurup tüm tanklarınızla girebileceğiniz gibi füzelerle ortamı şenlendirebilirsiniz. Savaş esnasında düşen kutucukları da almayı unutmayın. Bu arada düşmana büyük hasar vermek istiyorsanız, rastgele savaşmak yerine zayıf noktalarını keşfedip oralardan yıkmayı deneyin.

Tankların kontrolünü sağlamak için özel bir çaba sarf etmeniz gerekmiyor. Çek - bırak sistemiyle tanklarınızı düşmana yöneltiyor, silahlara dokunarak zarar veriyorsunuz.