Archer Hero 3D oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda keyifle oynayabileceğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunudur.

Okçuluk ile ilgileniyorsan veya seviyorsan bu oyun tam sana göre. Çünkü bu oyundaki amaç düşmanlardan kurtulmak için ok kullanmak. Sonra da sapasağlam şekilde bitiş çizgisine ulaşabilmek. Anlatıldığından daha zor gelebilir.

Bu oyunda dikkat etmen gereken çok önemli bir nokta var. Düşmanların sadece kafalarından vurulduklarında ölüyor. Eğer kafayı isabet ettiremediysen o kişinin tekrar ayağa kalkıp yanına gelme ihtimali var. Sen onu farkedemezsen çok geç olabilir. Bu nedenle hedefini her zaman kafa olarak belirle. En doğru stratejiyi yap, nişan al, yayı ger ve oku bırak. Tam isabet!

Düşmanların engellerin arkasına saklanmış olabilir. Önemli olan senin onlardan daha hızlı davranmış olman. Böylece bitiş çizgisine de kolayca ulaşabilirsin. İlk seviyelerde zorlansan da oynamaya devam ettikçe bu oyunun ustası olabilirsin. Ayrıca Archer Hero oyunu mükemmel atmosferi sayesinde oyuncuların dikkatini çekerek bağlılık yapabiliyor. Sizler de elinizden bırakmak istemeyeceğiniz bir oyun arıyorsanız bu oyunu mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.