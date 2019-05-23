Varlığın kendisinin sizi yok ettiği bir dünyaya girin. Yalnız Okçu olarak gelecek kötülük dalgalarına direnebilecek ve onu yenebilecek tek güç sizsiniz.

Yüksel, harika yetenekleri biriktir ve hayatın buna bağlı olarak savaş, çünkü asla bitmeyen düşman dalgaları sana karşı pes etmeyecek. Ayrıca unutma, bir kere öldüğünde tek yol tekrar başlamaktır, yani düşman hamlelerine karşı dikkatli ol.

Hayatta kalmanıza yardımcı olmak için tasarlanmış sayısız benzersiz yetenek kombinasyonları yaratmanın keyfini çıkarın. Acımasız canavarlarla ve engellerle karşı karşıya olan farklı dünyalar arasında yolunuza devam edin.