Onlarca farklı özelliğe ve savaş aletine sahip kahraman arasından dilediğiniz seçerek nefes kesen savaşlara katılabileceğiniz Arena of Evolution: Red Tides, Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde erişebileceğiniz kaliteli bir oyundur.

Çarpıcı animasyonları ve kaliteli ses efektleri ile oyun tutkunlarına sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı özel güçlere sahip birçok karakter kartı toplamak ve karakterleri geliştirerek daha da güçlendirmektir. Her karakterin kendine has silahları ve özel yetenekleri bulunmaktadır. Size uygun kahramanı seçerek düşmanlarınızla savaşmalı ve ganimet toplayarak yeni kahramanların kilidini açmalısınız. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek tüm görevleri eksiksiz bir şekilde tamamlamalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Oyunda 60’dan fazla savaş kahramanı ve onlarca farklı savaş alanı bulunmaktadır. Oyunu online olarak da oynayabilir ve dünyanın dört bir yanından güçlü rakiplere karşı mücadele edebilirsiniz.

Mobil platformda kağıt oyunları arasında yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan Arena of Evolution: Red Tides, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz eşsiz bir oyundur.

