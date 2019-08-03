Astral Chronicles

Bu, kadere meydan okuyabilen milyonlarca kahraman için seçildiğiniz fantazi macera oyununda mücadelenin ve gizemin başarısı sende yatıyor. Kader çarkını tersine çevirmek için son umut olacak mısın?

Gizemli bir çağrı sizi sihir ve mucizevi bir dünya olan Astral Bölge'ye çağırdı. Geniş, yasak okyanusun karşısında, gece vaktinde bir ejderha yükselir. Aşağıda orman derinliklerine gizlenmiş Elflerin en safları özünü gizler. Kıtanın merkezinde, Babil Kulesi, harika bir şehirden görülüyor. Etrafında, açgözlü ama çalışkan Orklar, büyük akıl cüceleri ve sevimli Gutes bulunuyor.

Bir yandan diğerine sorunsuz bir şekilde geçiş yaparken açık dünyayı keşfedin, bu yandan kayan maceranın içindeki merak uyandırıcı alanı keşfedin. Gizemli ödüllendirici arayışlara atılın ve destansı bir ganimet kazanın. Kendinize iyi bakın, yolculuğunuzdaki masum görünümlü karakterlere aldanmayın.



