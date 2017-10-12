ASUS 360° CAMERA, Asus’un ZenFone 4 ile birlikte tanıttığı top şeklinde kamerasının mobil uygulaması. Telefona USB-C veya MicroUSB aracılığıyla bağlanabilen kameraya sahipseniz uygulamasını da indirmelisiniz. İçerisinde farklı çekim modlarından orijinal filtrelere her şey mevcut. Üstelik ücretsiz!

4K kalitede (4096 x 2048) fotoğraf ve 2K kalitede (2048 x 1024) video çekimine izin veren ASUS’un yeni 360 derece kamerasının kendi uygulamasıyla çoklu filtre uygulayabildiğiniz fotoğraflar, hızlandırılmış videolar çekebiliyor, popüler sosyal medya platformlarında canlı yayın yapabiliyorsunuz. Daha önce çektiğiniz fotoğrafları sanal gerçeklik modunda görüntüleme şansına da sahipsiniz.

ASUS 360° CAMERA Özellikleri: