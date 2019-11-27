Tier 9 Studios tarafından geliştirilen ve erken erişim oyunu olarak ücretsiz bir şekilde Google Play üzerinde mobil oyunculara sunulan Auto Battles Online, rol oyunları arasında yer alıyor.

Birbirinden farklı karakterin ve savaşçıların yer aldığı Auto Battles Online’da gerçek zamanlı olarak dünyanın dört bir yanındaki oyuncular ile karşı karşıya gelecek, nefes kesici PvP savaşlarına dahil olacağız.

Farklı güçlere sahip olan karakterlerini toplayabileceğimiz, silahlarını ve ekipmanlarını yükseltebileceğimiz oyun da çevrimiçi bir şekilde savaşlara dahil olabileceğiz.

Heyecan verici aksiyon sahneleri ile karşılaşacağımız yapımda oyuncular ücretsiz bir aksiyon dünyasına dalış yapacaklar.

Android platformu oyuncularına sunulan ve şuanda erken erişim oyunu olan Auto Battles Online enfes animasyonlara, sınırsız kişiselleştirme seçeneklerine, temiz bir tasarıma ve daha fazlasına sahip. Oyun yayınlandığı günden bu yana 5 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.