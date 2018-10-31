Ava Airborne, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Heyecan verici bir atmosfere sahip olan oyunda tehlikeli engelleri aşarak bölümleri tamamlamaya ve puanlar kazanmaya çalışıyorsunuz. Trambolinler üzerinde zıplayabileceğiniz ve halkalar içerisinden geçebileceğiniz oyunda renkli ve hoş bir atmosfer yer alıyor. Yere değmeden ilerlemeniz gereken oyunda en uzun mesafeyi katetmeniz gerekiyor. 15 farklı ve zorlu seviyeye de sahip olan oyunda harika zaman geçirebiliyorsunuz. Basit bir oynanışa sahip olan Ava Airborne mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken bir oyun diyebilirim.

Sürükleyici etkisiyle de ön plana çıkan oyunda arkadaşlarınıza meydan okuyabiliyorsunuz. Göklerin hakimi olmak için mücadele etmeniz gereken oyunda farklı karakterleri de kontrol edebiliyorsunuz. Sevimli grafikleriyle dikkatmizi çeken Ava Airborne, sizleri bekliyor.

Ava Airborne oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.