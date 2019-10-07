AWP Mode: Sniper Online Shooter, Android platformundan 50 milyonun üzerinde indirmeyle en popüler FPS oyunları arasında olan Modern Strike Online’ın geliştiricilerinin yeni oyunu. İlk olarak Android platformuna çıkış yapan AWP Mode, ister görev odaklı ilerleyebileceğiniz, isterseniz de çok oyunculu modda diğer keskin nişancılarla çarpışabileceğiniz harika bir yapım.

Modern Strike Online, Pixel's Unknown Battle Ground, Infinity Ops: Online FPS ve daha pek çok popüler Android oyunun geliştiricisi Azur Interactive’in yeni oyunu AWP Mode, adından da tahmin edeceğiniz üzere sniper (keskin nişancı) odaklı aksiyon oyunu. Oldukça kaliteli grafiklere sahip olan oyunda bireysel mücadele edebildiğinizi gibi kendi takımınızı da kurabiliyorsunuz. Paskalya yumurtaları, ödül kutuları, helikopterler, yanıcı fıçılar ve takıma avantaj sağlayacak sırlarla dolu haritalarda takımlı ölümüne savaşıyor veya görevleri tamamlamaya çalışıyorsunuz. Günlük görevleri başarıyla yerine getirmeniz durumunda yeni silah, cephanelik ve çeşitli yardımcı donanımların kilidi açılıyor. Bu arada kendi silah ve zırhınızı yapma şansına da sahipsiniz.

AWP Mode: Sniper Online Shooter Android Oyunu Özellikleri