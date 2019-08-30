AXES.io, Android platformunda Casual Azur Games tarafından yayınlanmış başarılı batte royale oyunlarından bir tanesi olarak karşımıza çıkmakta. Aksiyon ve macera dolu sahnelerin yer aldığı oyunda hayatta kalmak için mücadele ediyorsunuz.

Aksiyon ve macera dolu sahneleriyle dikkat çeken battle royale oyunlarından bir tanesi olarak nitelendirebileceğim AXES.io, 2 dakika süren savaşlarda hayatta kalmak için mücadele ettiğiniz bir oyundur. Renkli görselleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle ön plana çıkan oyunda hem çevrimiçi hemde çevrimdışı oyun imkanına sahip oluyorsunuz. Böylece internetiniz olmasa dahi eğlenceli vakit geçirebiliyorsunuz. Farklı karakterleri de kontrol etme imkanına sahip olduğunuz oyunda son derece basit kontroller yer alıyor.

Bu taraz hayatta kalma oyunları oynamayı seven biriyseniz büyük bir keyifle oynayabileceğinizi söyleyebilirim. Arkadaşlarınızla birlikte de oynayabileceğiniz AXES.io oyununu sakın kaçırmayın.

AXES.io oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.