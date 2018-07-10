B.o.T, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz eşsiz bir mobil aksiyon oyunu olarak dikkatimizi çekiyor. Taktiksel becerilerinizi ve reflekslerinizi konuşturabileceğiniz oyunda tahribatı yüksek savaşlara dahil oluyor ve diğer oyunculara meydan okuyorsunuz.

Büyük ve güçlü titan robotların yer aldığı bir aksiyon mücadelesi olan B.o.T, hedefleri yok edip puanlar kazandığınız bir oyundur. Nefes kesen atmosferiyle de karşımıza çıkan oyunda farklı roller üstlenebiliyor ve mücadeleye destek verebiliyorsunuz. Kapsamlı bir oyun olarak nitelendirebileceğim B.o.T ile eşsiz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz. Roketatarlardan topçulara, tanklardan eşsiz titan robotlara kadar pek çok farklı savaş makinesini kontrol edebileceğiniz oyunda yeteneklerinizi sınıyorsunuz. Stratejik kararlar alarak ilerlemeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Özel ekipmanlara da sahip olan oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tür kapsamlı savaş oyunlarını sevenlerin mutlaka denemesi gereken B.o.T ile keyifli anlar yaşayabiliyorsunuz. Robotları geliştirerek daha güçlü bir konuma da gelebileceğiniz B.o.T sizleri bekliyor.

B.o.T oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.