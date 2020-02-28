Etkileyici tasarımlara sahip onlarca oyuncak bebeği yöneterek çeşitli aktiviteler yapacağınız ve günlük görevler üstlenerek eğlenceli anlar yaşayacağınız Barbie Dreamhouse Adventures, mobil platformda rol yapma oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan sürükleyici bir oyundur.

Özellikle çocuklar için hazırlanan ve birbirinden güzel oyuncak bebek figürleriyle dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, karakterinizle birlikte evde ve sosyal hayatta çeşitli aktiviteler yaparak günlük görevleri tamamlamaktır.

Evin her odasında farklı bir faaliyet alanı bulunmaktadır. Mutfakta lezzetli yemekler pişirerek aşçılığınız konuşturabilirsiniz. Müzik odasında arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli şarkılar söyleyebilir ve elbise odasında birbirinden şık kıyafetler seçerek güzelliğinizi sergileyebilirsiniz.

Ayrıca havuz partileri vererek suyun tadını çıkartabilir ve arkadaşlarınızla resim çekinerek sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Onlarca farklı oyuncak bebek modeli ile keyif verici aktivitelere katılacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri sayesinde iki farklı platformdan kolaylıkla erişeceğiniz ve bağımlısı olacağınız Barbie Dreamhouse Adventures, 10 milyondan fazla kullanıcı tarafından tercih edilen kaliteli bir yapımdır.