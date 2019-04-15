Yenilmez bir savaşçı grubu oluşturarak ilginç yaratıklara karşı savaşabileceğiniz Battle Arena: Heroes Adventure, mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve bir milyondan fazla oyun severin vazgeçilmezi olan macera dolu bir oyundur.

Çarpıcı grafikler ve kaliteli ses efektleri ile donatılmış bu oyunda yapmanız gereken, farklı karakterleri yöneterek düşmanlarınıza karşı üstünlük kurmak ve yeni yerler fethetmektir. Savaş haritası üzerinde ilerleyerek belirtilen noktalardaki yaratıkları öldürmeli ve farklı bölgeler keşfederek yolunuza devam etmelisiniz. Savaşlarda başarılı olarak ganimet toplayabilir ve yeni savaşçıların kilidini açabilirsiniz. Ayrıca karakterlerinizin özelliklerini geliştirebilir ve yenilmez bir orduya sahip olabilirsiniz. Heyecan dolu savaşların yer aldığı eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda onlarca farklı savaş kahramanı ve arena yer almaktadır. Işın kılıcı, alev topu, balta, mızrak, kılıç, taramalı tüfek, lazer silahları ve daha birçok savaş aleti bulunmaktadır. Bu silahlardan dilediğinizi kullanabilir ve düşmanlarınızı öldürebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda hizmet veren Battle Arena: Heroes Adventure, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz kaliteli bir oyundur.