Battle of Legend: Shadow Fight

Savaşçılar, Ninja, Şövalye, Çöp Adam, Atıcı, Okçu dahil olmak üzere destansı kahramanlara sahip olan oyunda krallığınızı savunun ve aynı zamanda düşmanlar savaşın ortasında bırakın. Birçok zombiye, canavarlara ve güçlü rakiplere karşı mücadele etmelisiniz.

Her defasında savaşlarda bir sürü kılıç, çekiç, silah, beceri ve harika beceriklerle dolu karanlık dünyayı fethetme yolculuğunda olan savaşçıları oynayacaksınız. Heyecan verici bir oyuna hazır olun, bir savaşçı veya kılıçlara hakim bir kral olabilirsiniz. Bu Stickman savaş oyununda yeterince cesaret, aksiyon ve tutkuya sahip misiniz?

Savaş başladığında, her bir çöp adamının sürekli saldıran tehlikeli canavarlarla savaşması gerekir. Onları parçalamak ve kesmek istediğinizde, öldürmek veya öldürmekten kaçınmak için sağ alt taraftaki kontrolleri kullanın. Birden fazla beceri kullanırsanız, kahramanı daha güçlü hale getirme yeteneğine sahip olursunuz.