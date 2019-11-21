Tuhaf olayları çözmek için macera dolu bir serüvene çıkacağınız ve zorlu görevler üstlenerek aksiyona doyacağınız Battle Souls, Android ve iOS sürümleri ile iki farklı platformdan kolaylıkla erişebileceğiniz ve ücretsiz olarak oynayabileceğiniz eşsiz bir yapımdır.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, gökyüzünde bir anda oluşan tuhaf şekillerden yola çıkarak esrarengiz olayların peşine düşmek ve aksiyon dolu savaşlara katılarak düşmanlarınızla birebir mücadele etmektir. Bulmacaları çözerek yeni görevlerin kilidini açabilir ve savaş haritası üzerinde ilerleyerek yeni topluluklarla savaşabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda gökyüzünde bir anda beliren garip şekillerden etkilenerek göç etmeye karar veren ve macera dolu bir yolculuğa koyulan bir grup insanın hikayesi anlatılmaktadır. Oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden ve rol oyunları arasında kendisine yer bulan Battle Souls ile sizde rakiplerinizle birebir savaşabilir ve yeni deneyimler edinebilirsiniz.