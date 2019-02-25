Battle Tanks: Legends of World War II, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz online tank savaş oyunu. İkinci Dünya Savaşı döneminin savaş makinelerini aldığınız oyunda ülkenizin şerefini düşmanlara karşı koruyorsunuz. Tankınızı seçip direkt savaş alanına giriyorsunuz. Savaşa hazır mısınız?

Sadece tankların değil savaş alanlarının da (Avrupa şehirleri, endüstriyel bölgeler, çorak topraklar…) 2. Dünya Savaşı dönemini hatırlatan hızlı, gerçek zamanlı tank savaşları oyunu Battle Tanks, 10’a 10 takım halinde savaşa sokuyor. İster tek başınıza ister arkadaşlarınızla birlikte savaşıyorsunuz. Görevler de bulunuyor. Arkadaşlarınızla takım kurabildiğiniz gibi bir klana da katılabiliyorsunuz. Seçilebilir tanklar ilerleme durumunuza göre değişiyor. Seviye I hafif tanklardan Seviye X ağır tanklara kadar 30’dan fazla tank var. Tankınızın toplarını değiştirebiliyor, donanım takabiliyor, kamuflaj uygulayabiliyor, savaş stilinize uygun hale getirebiliyorsunuz.