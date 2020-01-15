BattleIO oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir savaş oyunudur.

30 kişiyle beraber bir adanın ortasında terk edildiğinizi düşünün. Hayatta kalmak için elinden geleni yapmaz mıydın? Ada gittikçe küçülüyor ve sadece bir kişinin hayatta kalma şansı var. Bu şanslı kişi sen olmak istiyorsan elinden geleni yapmalısın.

Çok dikkatli olman gereken oyunda sana verilen sürede rakiplerini öldürerek adada tek başına bir hakimiyet kurmalısın. Unutma bu oyunda kimse senin ekip arkadaşın veya dostun değil. Sen dışında herkes seni öldürmenin planlarını yapıyor. Bu yolda tek başınasın. Bütün bu zorlukların üstesinden gelebilmen için elinden gelen çabayı göstermelisin.

Her ne kadar kolay gibi görünse de çeşitli stratejiler yapmadan hayatta kalman oldukça güç. Bir yandan seni eğlendirirken diğer yandan beyninin her türlü fonksiyonunu kullanamana yardım eden bu oyun tam oyunseverlere göre tasarlanmış.

Ayrıca renkli atmosferi ve göz alıcı grafikleriyle dikkat çeken oyuna bağımlı olabilirsiniz. Bu sürükleyici macera ve oyunun sonundaki hediyeler veya kupalar sizi mest edecek doğrusu. Artık eğlence vakti geldi.

Siz de bu oyunun bir parçası olup macerayı doruklarda yaşamak istiyorsanız hemen indirin ve oynamaya başlayın. Şimdiden oynayan herkese başarılar diliyorum.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.