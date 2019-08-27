Reality Squared Games imzası ile geliştirilen ve mobil platformda macera oyunları arasında yer alan Beasts Evolved: Skirmish günümüzde geniş kitleler tarafından oynanmaya devam ediyor.

Birbirinden farklı canavarların ve karakterlerin yer aldığı yapımda evrim geçirecek ve dünyanın dört bir yanını keşfedeceğiz. Hikâye tabanlı bir oynanışa sahip olan yapımda yoğun görel efektler eşliğinde birbirinden farklı savaşlara katılacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacağız. Oyuncular seçtikleri karakterleri ve canavarları geliştirerek daha etkili ve güçlü bir hale getirebilirler.

Taktikler de geliştirebileceğimiz oyunda karşımıza çıkan düşmanları etkisiz hale getirmek için her yolu deneyeceğiz. Her iki mobil platformda toplamda 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanan Beasts Evolved: Skirmish Google Play’de oyuncular tarafından 4.2 olarak değerlendirildi.