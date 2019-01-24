Beat Cop, Steam’den sonra mobilde indirilebilir olan retro piksel stili grafiklere sahip macera oyunu. Devriye gezen bir polis memurunun yerine geçtiğiniz oyunda New York sokaklarını gezerek suç oranını düşürmeye çalışıyorsunuz. Tek başınıza, arkadaşlarınızın yardımını almadan günden güne kötüleşen New York’a huzur ortamı sağlamaya çalışırken, bir yandan da patronunuzdan aldığınız emirleri yerine getirmeniz gerekiyor.

11 bit studios tarafından geliştirilen retro görselli polis oyunu Beat Cop, 80’li yıllarda geçiyor. Amerika’nın New York şehrindesiniz. Devriye polisi Jack Kelly olarak bulunduğunuz oyunda Brooklyn sokaklarını geziyorsunuz. Bir yandan şehrin güvenliğin sağlarken diğer yandan yer altı dünyasının bir oyunu olduğunu düşündüğünüz üstünüze yıkılan cinayeti aydınlatmakla uğraşıyorsunuz. Bu arada sadece uyuşturucu ve silah satıcılarının da aralarında bulunduğu pislikleri yakalamak dışında hiçbir işi beceremeyeceğinizi düşünen patronunuzdan aldığınız işleri tamamlamak için uğraş veriyorsunuz. Tahmin edeceğiniz üzere kararlarınız hikayenin seyrini değiştiriyor. Farklı seçimler yaparak oyunu birden fazla bitirmeniz mümkün.