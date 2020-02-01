Tasarladığınız model ile güzellik yarışmalarına katılarak hünerlerinizi sergileyeceğiniz ve kendi moda evinizi işleterek onlarca mankeni giydireceğiniz Beauty Idol: Fashion Queen, mobil platformda Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu topluluğu tarafından keyifle oynanan eğlenceli bir oyundur.

Anime tarzındaki grafikleri ve birbirinden şık model tasarımlarıyla dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, yüzlerce kıyafet ve makyaj malzemesinden yararlanarak kendi mankenlerinizi oluşturmak ve güzellik yarışmalarına katılarak dünyanın en güzel modeli olmak için mücadele etmektir. Farklı mesleklere sahip 3 karakterden dilediğinizi seçerek kariyer planlaması yapabilir ve şöhret basamaklarını hızla tırmanabilirsiniz.

Oyunda şarkıcı, aktris ve model gibi mesleklere sahip 3 manken tiplemesi bulunmaktadır. Kendi moda evinizde tasarladığınız kıyafetleri ve aksesuarları mankenlerinize giydirerek onlara eşsiz bir güzellik katabilir ve yarışmalarda birinci olabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında arcade kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin hizmetine sunulan Beauty Idol: Fashion Queen, hayallerinizdeki modelleri tasarlayacağınız eşsiz bir oyundur.