Become a Legend: Dungeon Quest, Android platformunda görsellerinden ziyade oynanışıyla öne çıkan yana kaydırmalı platform oyunu. Karanlık zindanlarda zombiden iskeletlere vampirden vahşi savaşçılara sayısız düşmanın yanı sıra boss’larla savaşıyoruz. Efsane bir şövalye olarak zindan görevini en kısa sürede yerine getirmemiz gerekiyor.

Mobil platformda roguelike türünde hazırlanmış ender oyunlardan biri olan Become a Legend: Dungeon Quest’te her türlü tehlikenin bulunduğu zindanlara giriş yapıyoruz. Karanlıkla beslenen düşmanların yaşam sürdüğü bu yerde bulunmamızın sebebi; hazineler. Hazine avına çıkan şövalyenin kaderi bizim elimizde. Prosedürel olarak oluşturulan zindanlarda ilerlerken son derece dikkatli olmalıyız.

Become a Legend Özellikleri: