Hem Android hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Beek - Familiar Spirit, gizemli mesajlaşmaları okuyarak bir dizi görev üstleneceğiniz ve zor durumdaki karakterleri kurtarmak için ruhlardan yardım alacağınız ilginç bir oyundur.

Gizemli mesajlaşmalardan ve diyaloglardan oluşan sürükleyici hikayesi ile soluksuz oynayacağınız bu oyunda yapmanız gereken tek şey, mesajlardaki gizemi çözerek sizden yardım isteyen insanları tespit etmek ve ruhlarla işbirliği yaparak görevleri tamamlamaktır.

Diyalogları takip ederek ipucu toplayabilir ve ruhlar aracılığı ile sizden istenilenleri yerine getirebilirsiniz. Mesajlardaki sırları çözdükçe seviye atlayabilir ve hikayeyi devam ettirerek sonraki olayların kilidini açabilirsiniz. Yardım çağrılarına kulak vererek ürkütücü olaylarda rol alabilir ve aksiyon dolu anlar geçirebilirsiniz.

Sürükleyici senaryosu ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Mobil oyunlar arasında rol kategorisinde kendisine yer edinen ve bağımlılık yapıcı özelliği bulunan Beek - Familiar Spirit, ücretsiz olarak hizmet vermektedir.