Bi Kelimelik, tek başınıza kimseyle yarışmadan sakince oynayabileceğiniz Türkçe kelime bulmaca oyunu. Diğer kelime oyunlarından farklı olarak saklı kelimeyi verilen karışık kombinasyonlar içerisinden bulmaya çalışıyorsunuz. Android telefonunuzda kelime oyunlarına yer veriyorsanız, kesinlikle indirip oynamalısınız.

İnternetsiz oynanabilen, tamamen ücretsiz kelime bulmaca oyununda bölümü geçmek için yapmanız gereken tek şey; konuyla ilgili olan gizli kelimeyi tablo içerisinden bulup çıkarmak. Kelimeyi tabloda ararken dikey kaydırma yaparak harfleri ayarlamaya çalışıyorsunuz. Kelime oyunlarında genellikle dikey, yatay veya çaprazlama hareket edilerek bulunan kelimeler bu oyunda kombinasyon içerisinden bulunuyor. Bu yönüyle diğerlerinden ayrılan kelime oyununda bölüm geçtikçe kombinasyonlar zorlaşıyor. İlk başta Mevsim (verilen kelime) - Kış (bulunması gereken) gibi basit kelimeler karşınıza çıkarken ilerleyen safhalarda beyin egzersizi yaptıran zorlu bölümlerle karşılıyorsunuz.

Türkçe kelime oyunu olmasıyla herkesin rahatlıkla oynayacağını düşündüğüm Bi Kelimelik’e her ay yeni bölümlerin ekleneceği de geliştirici tarafından paylaşılmış.