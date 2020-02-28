Zıplayan tekerleklere sahip eşsiz bir bisiklet ile macera dolu bir yolculuğa çıkacağınız Bike Hop, en yükseğe zıplamak için mücadele edeceğiniz ve çeşitli engellerle donatılmış zorlu parkurlarda yarışarak birinciliği hedefleyeceğiniz eğlenceli bir oyundur.

1 milyonda fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan ve ücretsiz olarak hizmet veren bu oyunda amaç, farklı büyüklükteki onlarca cismin üzerinden atlayarak puan toplamak ve zorlu yarışlarda ter dökerek yeni rekorlar kırmaktır.

Araba, tren, dağ, rampa, at, inek ve daha onlarca canlı ve cansız varlığın üstünden atlayarak parkurda hızla ilerlemelisiniz. Zamana karşı yarışarak süre bitmeden parkuru tamamlamalı ve yeni bölümlerin kilidini açarak bisikletinizi geliştirebileceğiniz çeşitli malzemelere ulaşabilirsiniz.

Olabildiğince uzağa zıplayarak maksimum puana erişebilir ve ateşleyicinizi kullanarak güçlendirerek daha iyi atlayışlarda bulunabilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlardan ücretsiz olarak erişeceğiniz Bike Hop, mobil oyunlar arasında arcade kategorisinde yer alan kaliteli bir yapım olarak dikkat çekiyor.