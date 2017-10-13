Bil Bakalım oyunu 7-9 yaş aralığındaki çocukların sıklıkla karşılaşacakları kavramları ve kelimeleri öğrenebilmelerini amaçlıyor.

Android işletim sistemli cihazlar için geliştirilen Bil Bakalım oyunu, EBA (Eğitim Bilişim Ağı) tarafından çocukların gelişimine faydalı olabilmesi amacıyla sunulmuş durumda. Günlük hayatta sıklıkla karşılaşabilecekleri çeşitli kavramlar ve kelimeleri temel alarak bunları öğrenebilmelerini sağlayan oyunda ev, okul, hastane, renkler, taşıtlar, hayvanlar, sebzeler, meyveler, giysiler, hayvansal gıdalar, meslekler ve bedenimiz gibi kategoriler bulunuyor.