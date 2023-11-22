Blokları kullanarak çeşitli araçlar yaptığınız LEGO Juniors APK'da, hayal gücünüzü kullanın ve LEGO setlerinin kilidini açın.

Berkcan Aktürk - 55 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Akıllı telefonunuzda oynayabildiğiniz LEGO Juniors APK, çoğunlula yarış pistinde yarışmak için yaratmanız gereken araçları yapmanıza olanak tanıyor. Oyundaki blokları kullanarak otomobiller, helikopterler ve daha birçok şeyi yaratabilirsiniz.

Araçlarınızı oluştururken çeşitli LEGO parçalarını kullanın ve doğru şekilde yerleştirin. Aracınızın nasıl bir gövdeye sahip olacağını da önceden belirlemeniz gereken bu oyunda, hayal gücünüzü en iyi şekilde kullanabilirsiniz. Yetişkinlerin yanı sıra çocuklara hitap LEGO Juniors, aynı zamanda bir eğitici oyundur.

LEGO Juniors Create & Cruise APK İndir

Oyundaki araçlarınızı tamamladıktan sonra, piste çıkarın ve sürüş testini gerçekleştirin. Yollardaki bazı parçları alarak bundan sonraki projelerinize yarar sağlayabilirsiniz. Ayrıca yollardaki madeni paraları toplamak, oyundaki yapıları daha kolay yapmanıza da olanak tanır.

Daha önce de söylediğimiz gibi; çocuklar yeni şeyler inşa ederken, hem eğlenceli hem de eğitici bir deneyim yaşar. Bloklarla araçlar oluşturmak ve yeni figürlere imza atmak istiyorsanız, LEGO Juniors APK indirebilirsiniz. Tüm bunların dışında oyundaki karakter özelleştirmeleri sayeside, karakterinizi istediğiniz gibi oluşturabilirsiniz.

LEGO® Juniors Create & Cruise Özellikleri