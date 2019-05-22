Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun tutkunlarına hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden Blacksmith, demiri işleyerek farklı savaş aletleri yapabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafik tasarımına ve keyif verici ses efektlerine sahip olan bu oyunda yapmanız gereken, bir demirci ustası olarak demire farklı şekiller vermek ve birbirinden güzel savaş aletleri tasarlamaktır. Demiri eriterek ona istediğiniz şekli verebilirsiniz. Kılıç ve benzeri onlarca silah yapabilir ve bu silahları satarak para kazanabilirsiniz. Her tasarladığınız silahı farklı fiyatlarda satışa sunabilirsiniz. Kazandığınız altınlarla daha fazla hammadde alabilir ve yeni savaş aletleri üretebilirsiniz.

Oyunda demircilik yaparak üretebileceğiniz kılıç, balta, ok, yay, dikenli tokmak, balyoz, mızrak ve daha 80’e yakın ölümcül silah yer almaktadır. Ürettiğiniz silahları satışa çıkartarak altın kazanabilir ve yeni silahlar tasarlayabilirsiniz.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında yer alan ve ücretsi olarak sunulan Blacksmith, sıkılmadan oynayacağınız kaliteli bir oyundur.