Bir demirci ustası olarak onlarca farklı bıçak üretebileceğiniz ve bu bıçakları kullanarak ilginç yaratıklara karşı aksiyon dolu bir mücadelenin içine girebileceğiniz Blade Crafter, Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan sıra dışı bir oyundur.

Basit ama kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim yaşatan bu oyunda amaç, farklı bıçaklar tasarlayarak yaratıkları etkisiz hale getirmek ve altın kazanarak yolunuza devam etmektir. Demircilik yaparak istediğiniz şekilde ve büyüklükte bıçaklar üretebilirsiniz. Ürettiğiniz bıçakları yaratıklar üzerinde test edebilir ve keskinliklerini kontrol edebilirsiniz. Bıçakları yaratıklara fırlatarak hepsini öldürebilir ve bölgeyi temizleyerek görevleri tamamlayabilirsiniz.

Oyunda çeşitli madenler kullanarak tasarlayabileceğiniz yüzlerce farklı bıçak bulunmaktadır. Dilediğiniz şeklide bıçak üretebilir ve bu bıçakları yaratıklara fırlatarak onları etkisiz hale getirebilirsiniz. Altın kazanarak yeni madenler toplayabilir ve daha farklı bıçaklar üretebilirsiniz.

Mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve milyonlarca oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Blade Crafter, ücretsiz olarak hizmet veren benzersiz bir oyundur.