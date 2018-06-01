Blade Reborn

Demon yarışı, kutsanmış demir cevherini ele geçirebilmek için evrenimize geniş çaplı bir istila başlattı. Yaşadığın bölgede büyük bir karanlık söz konusu. Onlardan daha önce davranmalı ve savaşçılarla birlikte hareket ederek iyiliği sürdürmelisiniz. Silahlarını kuşan, yeraltı dünyasına giriş yap ve iyilik için savaşmaya başla.

Üç farklı kahraman sunan bu oyunda Ölümsüz Bir Sihirbaz, Soylu Savaşçı veya Sessiz Bir Suikastçı'dan birini tercih etmeniz isteniyor. Her sınıf için 64'ün üzerinde farklı beceri ve yetenek bulunuyorken savaş sırasında serbestçe silah değiştirebilirsiniz. Yani böylelikle şık kombinasyonlar oluşturabilir ve en güçlü düşmanlarınıza bile göğüs gerebilirsiniz.

Efsaneni çeşitli şeytani dünyalarını keşfet ve o bölgelerde iyilik için inşaatlara başla. Sonsuz zindan örneklerinde yağma ve altın yığınlarını topla. Savaşçılar için depolama yapmalı ve karanlığa karşı gelmelisiniz. Ayrıca güçlü vuruşlar yapın, çeşitli yeteneklerde ustalaşın ve kendi benzersiz oyun tarzınızı yaratın. Hadi bu başarılı görsel efektlerin içerisinde kendinizi savaşa teslim edin!