Farklı renk ve şekle sahip bloklardan tasarlanmış yüzlerce savaş kahramanından dilediğinizi yöneterek düşmanlarınızla mücadele edeceğiniz ve aksiyon dolu anlar geçireceğiniz Block Battles: Star Guardians, 1 milyondan fazla oyun sever tarafından tercih edilen eşsiz bir oyundur.

Basit ve eğlenceli grafikleri ile dikkat çeken bu oyundan amaç, karakterinizi seçerek rakiplerinizle birebir savaşmak ve ganimet toplayarak yolunuza devam etmektir. Savaşlarda başarılı olarak daha fazla para biriktirebilir ve karakterlerinizi özelleştirebilirsiniz. Online savaşlara katılarak dünyanın farklı bölgelerinde bulunan güçlü rakiplerle karşılaşabilir ve yeteneklerinizi sergileyebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ile aksiyon dolu bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda bloklardan tasarlanmış yüzlerce farklı karakter ve birçok savaş alanı yer almaktadır. Ayrıca düşmanlarınıza karşı kullanabileceğiniz tabanca, makineli tüfek, dürbünlü tüfek ve daha onlarca silah bulunmaktadır. Dilediğiniz silahı ve karakteri seçerek oyuna başlayabilir ve düşmanlarınızı öldürdükçe seviye atlayabilirsiniz.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan Block Battles: Star Guardians, aksiyon oyunları arasında bulunan ve ücretsiz olarak sunulan kaliteli bir oyundur.