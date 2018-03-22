New York, Londra, Teksas ve daha pek çok zorlu kalabalık şehirde hırsızları yakalamalı ve şehir güvenliğini sağlamalısınız. Hırsızın takıldığı zamanları iyi değerlendirmeli ve polislik görevini iyi yerine getirmek zorundasın. Bu zorlu koşu macerasına hazır mısın?

Yalnızca hırsızlarla uğraşmadığınız oyunda pek çok türde suçlu bulunuyor. Hırsızlar, haydutlar, şehir eşkıyaları ve daha fazlasını kovalayacağınız oyunda iki farklı mod yer alıyor. Bir mod tamamen sonsuz koşu türündeyken ikincisinde ise 'soyguncuyu' bulmaya çalışıyorsunuz. Bunun için kanıt toplamalı ve suçluları zamanında yakalamalısınız. Böylece yeni karakter kilitlerini açacak ve farklı tiplerle oynayabileceksiniz. Ayrıca bol aksiyon olan oyunda reflekslerinizi de hızlı tutmalısınız.

Sonsuz koşu türünde olan Blocky Cops, aslında bu kategori için yeterli bir hikaye barındırıyor. Aynı zamanda oyuncuları tatmin edecek grafiklere ve animasyonlara sahip olan oyunda müzikler de eğlenceli bir şekilde seçilmiş. Ancak oyunun en can alıcı noktalarından biri ise, karakter sayısı oluyor. Onlarca farklı görünüme sahip oyun karakterini barındıran Block Cops'ta kötü adamları yakalamayı başarabilecek misin?

Block Cops Özellikleri