Mobil platform oyuncularına ücretsiz olarak sunulan Bloody Monsters, aksiyon oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oldukça renkli grafiklerin ve zengin içeriklerin yer aldığı oyunda eğlenceli anlar bizleri bekliyor. Oyun içerisinde karakterimiz ile istenilen hedefleri vurmaya ve yok etmeye çalışacağız. Farklı temalara sahip olan oyunda birbirinden farklı bölümlerde yer alacak.

Kolaydan zora doğru ilerleyeceğimiz oyunda karakterimizin silahı ile belirtilen hedefleri yok edeceğiz. İki farklı mobil platformda oyuncuların ilgisini çeken ve adından söz ettirmeye devam eden yapım, hızla kitlesini artırmaya da devam ediyor.

Ses efektleri ile desteklenen yapım 2 milyondan fazla oyuncu tarafından eğlenceli bir şekilde oynanmaya devam ediyor.

İyi oyunlar dileriz.