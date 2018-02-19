Kardeşinizle bir gün yolda gidiyorken mavi bir kuş buluyorsunuz. Ancak hiç sıradan olmayan bu kuş, sizi o gecenin ilerleyen saatlerinde bir ormana götürüyor. Yanınızda bir adamla başladığınız bu orman macerasında derinlere gidin ve yeni bilgiler öğrenmeye çalışın.

Macera kategorisi için gerçekten başarılı bir hikayeye sahip olan Bluebird of Happiness, 8 bit grafik yapısıyla da kendine çekiyor. Gerek konuşma sahneleri olsun gerekse ormanda rastladığınız karakterler sizi etkileyebiliyorken oyun içerisinde kaybolma riskiniz de bulunuyor. Bu anlamda basit senrayolu ve grafikli bir oyuna nazaran kalitesini yansıtabilen yapım, içerisinde pek çok bulmacayı da barındırıyor.

Gittiğiniz yerlerdeki gizemleri çözmek için bu bulmacaları çözmeniz gerekiyorken her bulmacada farklı bir yol izlemeniz gerektiğini belirteyim. Bulmacalar sonucunda ormanın en derinliklerine gidecek ve kardeşinizi kurtaracaksınız.

Hadi bu macera dolu oyunun atmosferine katılın ve kardeşinizi bulmaya başlayın!

Bluebird of Happiness Özellikleri