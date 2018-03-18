Bold Moves, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir kelime oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Yüzlerce zorlu bölüme sahip olan oyunda becerilerinizi sınıyor ve yüksek puanlara ulaşmaya çalışıyorsunuz.

Eşleştirme ve kelime oyununu tek bir yerde birleştiren Bold Moves, beğenerek oynayabileceğiniz bir mobil oyundur. Oyunda renkli şekerleri eşleştirerek gizli kelimeleri açığa çıkıyorsunuz. Son derece zevkli ve basit bir oynanışa sahip olan oyunda işiniz çok zor. Son derece dikkatli olmanız gereken oyunda engelleri aşarak harfleri topluyor ve kelimeyi bularak bölümü tamamlıyorsunuz. Oynaması basit ve zevkli bir oyun olan Bold Moves, aynı zamanda arkadaşlarınıza da meydan okumanıza yardımcı oluyor. Birbirinden zorlu bölümleriyle karşımıza çıkan Bold Moves mutlaka denemeniz gereken bir mobil oyundur. Farklı kombinasyonları uygulayabileceğiniz Bold Moves'u mutlaka denemelisiniz. Sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken Bold Moves sizleri bekliyor.

Bold Moves oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.