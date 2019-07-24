Bouncy Hills, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir mobil arcade oyunu olarak karşımıza çıkıyor.

Yepyeni kurgusu ve sürükleyici atmosferiyle dikkat çeken bir mobil oyun olan Bouncy Hills, becerilerinizi ve reflekslerinizi konuşturabileceğiniz bir oyundur. Oyunda bir tavuğu kontrol ediyor ve zorlu engelleri aşarak parkuru tamamlamaya çalışıyorsunuz. Oldukça basit kontrollere sahip olan Bouncy Hills, mutlaka telefonlarınızda bulunması gereken bir oyun diyebilirim. Renkli grafikleriyle de eşsiz bir atmosfer sunan oyunda harika görseller bulunuyor. Boş zamanlarınızı değerlendirmek için tercih edebileceğiniz oyunda eşsiz bir fizik yapısı yer alıyor. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Bouncy Hills sizleri bekliyor.

Bouncy Hills oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.