Brain Stuck, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz harika bir beceri oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Beyninizi sınırlarına kadar zorlamanız gereken oyunda keyifli anlar yaşıyor ve arkadaşlarınıza meydan okuyorsunuz.

Matematiksel becerilerinizi sınayabileceğiniz ve beyninizi sınırlarına kadar zorlayabileceğiniz bir mobil oyun olan Brain Stuck, yeteneklerinizi sergileyebileceğiniz bir oyundur. Beyninizin sağ ve sol loblarını ayrı ayrı kullanmanız gereken oyunda becerilerinizi ortaya koyuyorsunuz. Muazzam bir deneyim sunan oyunda zorlu soruları tamamlıyor ve engelleri de alt ediyorsunuz. Yüksek puanlara ulaştıkça sıralamalarda üst sıralara tırmanabileceğiniz oyunda işiniz oldukça zor. Son derece dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gereken bir oyun olarak nitelendirebileceğim Brain Stuck, mutlaka telefonlarınızda yer alması gerekiyor. Beyninizin hangi tarafını daha iyi kullandığınızı öğrenmek istiyorsanız Brain Stuck sizleri bekliyor.

Brain Stuck oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.