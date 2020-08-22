Brick Builder! oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir macera oyunudur.

Daha önce hiç görmediğiniz bir tuğla toplama oyunuyla karşınızdayım. Oynanış şekli oldukça basit olan bu oyunda yapmanız gereken size verilen ruloyu engellere takılmadan ve altınları toplayarak bitiş çizgisine ulaştırmanız.

Ayrıca büyüleyici atmosferi sayesinde oyuncuyu ekranlara kilitliyor. Bu tarzda pratik oyunlar boş zamanlarınızı değerlendirmek için birebir.

Kendi yolunuzu oluşturun. Sola veya sağa kaydırarak engellere takılmadan devam edebilirsiniz. Her seviyede sizi farklı temalar bekliyor olacak. Oynarken keyif alacağınız ve elinizden bırakmak istemeyeceğiniz güzel bir macera sizleri bekliyor.

Bonus leveller sayesinde de hazinenizi büyütebilirsiniz. Oldukça keyifli ve rahatlatıcı bu oyunu oynamak istiyorsanız mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.