Bullet League, ilk olarak Android platformuna çıkış yapan iki boyutlu platform - battle royale oyunu. Platformla battle royale karışımı ilk mobil oyun olma özelliği taşıyan Bullet League’de antik kalıntılar ve vahşi orman topraklarıyla dolu gizemli adada dünyanın dört bir yanından oyuncularla savaşıyorsunuz. Hızlı tempolu mücadelelerin gerçekleştiği oyunun görselleri de oldukça kaliteli.

Battle royale oyunları seven, PUBG, Fortnite vb. oyunlardan sıkılanlar ya da oynamayanlar için tavsiye edeceğim bir oyun Bullet League. Gerçek zamanlı çok oyunculu aksiyon oyununda ister arkadaşlarınızla ister diğer oyuncularla online savaşıyorsunuz. Yer çekimine meydan okumaya zorlayan bölgelerde birebir silahlarınızı kullanarak kapışmak dışında düşmanlarınıza tuzak kurma, platformlar kurarak tehlikelerden kaçma gibi aksiyonlara giriyorsunuz.

Bullet League Özellikleri