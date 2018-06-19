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Bullet Strike: Sniper Battlegrounds 0.5.3.1 (Android)
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Bullet Strike: Sniper Battlegrounds

0.5.3.1
Android
Bullet Strike: Sniper Battlegrounds
ÜCRETSİZ
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Erkan Calp
Erkan Calp -
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Multiplayer keskin nişancı (sniper) oyunu

Bullet Strike: Sniper Battlegrounds, ilk olarak Android platformunda indirilebilir olan keskin nişancı oyunu. Multiplayer (çok oyunculu) desteğinin yanı sıra silahın tüm parçalarının yükseltilebilir olmasıyla diğer keskin nişancılık oyunlarından ayrılan yapımda dünyanın dört bir yanından en iyi keskin nişancılar buluşuyor.

Keskin nişancı tüfeğini ustalıkla kullandığını düşünen oyuncuları bir araya getiren Bullet Strike: Sniper Battlegrounds, ilk sürümde gerçek zamanlı PvP mücadele sunuyor. Geliştiricinin notlarına baktığımızda ilerleyen güncellemelerle yeni oyun modlarının, harita, karakter ve ekipmanların ekleneceğini görüyoruz ki; PvP dışında oyun modları görmek güzel olacaktır.

Bullet Strike: Sniper Battlegrounds Özellikleri:

  • Dünya genelinde oyunculara karşı gerçek zamanlı teke tek savaşın.
  • Yeni, güçlü keskin nişancı tüfekleri ve zırhların kilidini açın.
  • Bölgesel ve yerel sıralamada en iyiler arasına girmek için mücadele edin.
  • Favori silahınızı düzinelerce parçayla yenileyin.

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