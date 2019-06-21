Bus Simulator : Ultimate, Android telefonunuza ücretsiz indirip oynayabileceğiniz otobüs simülasyon oyunu. Truck Simulator 2018 Europe oyununun yapımcılarının Otobüs Simulator oyunu, şehirler arası otobüs sürme deneyimi yaşatıyor. Otobüs simülatörü arıyorsanız tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz ve tamamen Türkçe!

Mobil platformda sürüş simülasyon, simülatör oyunlarıyla bilinen yerli oyun geliştiricisi Zuuks Games’in yeni oyunu otobüs sürme, otobüs kullanma oyunu arayanlara hitap ediyor. Diğer otobüs simülasyon oyunlarından çok daha kaliteli grafikler sunan Otobüs Simulator - Ultimate’de Türkiye, Almanya, İtalya, Fransa, İspanya ve daha birçok ülkede otobüs sürmekle kalmıyor, kendi otobüs şirketinizi kurup dünyanın en büyük otobüs şirketi olmak için uğraş veriyorsunuz.

Türkiye haritası ve Avrupa ülkeleri, şehre özel terminaller, gerçekçi tepki veren ve seyahat deneyimlerine göre puan veren yolcular, dinlenme tesisleri, otoban yolları, gerçekçi trafik ve hava durumu, Türkçe seslendirme ile Android özelinde değil, mobildeki en iyi otobüs simülatörü olan Bus Simulator : Ultimate’i kesinlikle oynamalısınız.