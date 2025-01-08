80'den fazla park etme görevini içerisinde barındıran Car Parking Multiplayer 2 APK, drag yarışlarını ve onlarca farklı online modu mobil oyunculara sunuyor.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Car Parking Multiplayer 2 APK, oyunculara onlarca modu aynı çatı altında sunan bir simülasyon-yarış oyunudur. İsminden de anlayacağınız üzere araçlarınızı park edebileceğiniz görevleri yapabilir, yarışlara katılabilir ve haritalarda serbest bir şekilde araba sürebilirsiniz. Modların yanı sıra araba modifiye işlemlerini de oyunculara sunan CPM2 APK'da, aracınızın neredeyse her şeyini özelleştirebilirsiniz.

Her gün binlerce gerçek oyuncuyla birlikte yarış deneyimi yaşayabilir veya arkadaşlarınızı davet edebilirsiniz. Çok oyunculu modda yüzlerce oyuncu ile oynamanın yanı sıra arkadaşlarınızı davet edin ve çeşitli modlarda mücadele edin.

Drag yarışları, serbest sürüş, park etme, araç modifiye sistemi, karakter özelleştirmeleri ve farklı oyun modları en iyi şekilde mobil oyuncuların karşısına çıkıyor. Car Parking Multiplayer 2, basit ve alışılmış olan simülasyon oyunlarına kıyasla daha kapsamlı yapıdadır. Sadece araba sürmek ve park etmek değil, aynı zamanda taksi, drone ve polis modlarında farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz.

Car Parking Multiplayer 2 APK İndir

CPM2, araç özelleştirmeleri tarafında oyunculara büyük bir özgürlük sunuyor. Araçlarınızı modifiye ettikten sonra test edin ve istatistikleri görüntüleyin. Eğer istediğiniz güce ulaşamadıysanız, motor gücünü artıracak olan modifikasyonları yapabilirsiniz.

Siz de Car Parking Multiplayer 2 APK indirin ve Android cihazlarınızda kapsamlı bir simülasyon deneyimi yaşayın!

Car Parking Multiplayer 2 Oyunu Özellikleri