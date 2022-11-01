Cargo Simulator 2021 Türkiye APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilen online multiplayer destekli kamyon oyunu. Kamyon simülatörü gerçek haritalar içerir.

Erkan Calp - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Cargo Simulator 2021 APK, ölçekli Türkiye haritasını ve tüm şehirleri içeren kamyon sürme oyunu. Simülasyon oyunu, gelişmiş fizik motoru, gerçekçi kamyon ve treyler modelleri ile harika bir kamyon sürüş deneyimi yaşatıyor. Kamyon Simulator Türkiye APK Android oyunu, tır simülatör oyunları tutkunlarına tavsiyemizdir.

Oyun, aynı harita üzerinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz ve etkileşim kurabileceğiniz gerçek zamanlı çok oyunculu moduyla öne çıkıyor. Mobil cihaz üzerinde kamyon oyunları oynamayı seviyorsanız, Cargo Simulator 2021’i kesinlikle oynamalısınız.

Cargo Simulator 2021 APK

En popüler kamyon oyunlarından biri olan Cargo Simulator'da ldukça büyük bir haritada çeşitli kamyonlar ve treylerle benzersiz bir sürüş deneyimi yaşayacaksınız. Her teslimat bütçenize katkı sağlıyor ve yeni garajlar, kamyonlar satın almanıza yardımcı oluyor. Yol kenarlarında bulunan modifiye merkezlerine uğrayarak kamyonlarınızı özelleştirebilirsiniz.

Dilediğiniz şehirde şirketinizi kurarak yolculuğa başlayabilirsiniz. Sonra farklı şehirlerde yeni garajlar satın alarak şirketinizi büyütebilirsiniz. Oyun, gelişmiş fizik motoru ve gerçekçi kamyon ve treyler modelleri ile nihai bir kamyon sürüş deneyimi oluşturuyor.

Yolculuklarınız sırasında yol kenarlarındaki galerilere uğrayarak çeşitli satılık kamyonlara göz atabilirsiniz. Oyun, yiyecek, yakıt tankeri, kimyasallar, beton veya ekskavatörler, yükleyiciler ve dozerler gibi inşaat makineleri dahil geniş bir yük çeşidini taşıyacağınız görevler içeriyor. Yükünüze herhangi bir zarar vermemek için trafikte dikkatli olmanız gerekiyor. Hasarlar teslimatlardan elde ettiğiniz geliri azaltıyor.

Cargo Simulator 2021 APK Türkiye Özellikleri

Türkiye haritası dahil tüm şehirlerin ölçekli haritasını içeren en iyi kamyon oyunu

Gerçek zamanlı çok oyunculu mod ile aynı harita üzerinde diğer oyuncularla oynama ve etkileşimde bulunma

Muazzam haritalarda çeşitli tır ve treylerle benzersiz sürüş deneyimi

Farklı şehirlerde şirket kurma ve yönetme

Gelişmiş fiziklere sahip kamyonlar ve treyler modelleri

Satılık kamyonların sergilendiği galeriler

Gıda, yakıt tankeri, kimyasallar, beton dahil farklı yüklerin taşınması işi

Kazı makineleri, yükleyiciler, dozerler gibi farklı inşaat makinelerini kullanma

Geliri etkileyen gerçek hasar sistemi

Cargo Simulator 2021 APK 1.16 sürümü ile hızlı modda toplam oyuncu sayısının sık sık güncellenmemesi dahil ufak hatalar düzeltildi. APK Türkiye 1.14 sürümü ile Mercures Axe1840 kamyonu eklendi. Saman yığını ve mermer blok gibi taşınabilir yeni yükler geldi. Çok oyunculu hızlı modda daha fazla oyuncuyu içine alan ortamlar oluşturuldu. İç kamera açısından oynayanlar için şeffaf arka plan getirildi.