Cargo Simulator 2021 APK: Türkiye
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 53,754
- DOSYA BOYUTU 150.00 MB
- Üretici smSoft
-
Cargo Simulator 2021 Türkiye APK Android telefonlarda ücretsiz oynanabilen online multiplayer destekli kamyon oyunu. Kamyon simülatörü gerçek haritalar içerir.
Cargo Simulator 2021 APK, ölçekli Türkiye haritasını ve tüm şehirleri içeren kamyon sürme oyunu. Simülasyon oyunu, gelişmiş fizik motoru, gerçekçi kamyon ve treyler modelleri ile harika bir kamyon sürüş deneyimi yaşatıyor. Kamyon Simulator Türkiye APK Android oyunu, tır simülatör oyunları tutkunlarına tavsiyemizdir.
Oyun, aynı harita üzerinde arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz ve etkileşim kurabileceğiniz gerçek zamanlı çok oyunculu moduyla öne çıkıyor. Mobil cihaz üzerinde kamyon oyunları oynamayı seviyorsanız, Cargo Simulator 2021’i kesinlikle oynamalısınız.
Cargo Simulator 2021 APK
En popüler kamyon oyunlarından biri olan Cargo Simulator'da ldukça büyük bir haritada çeşitli kamyonlar ve treylerle benzersiz bir sürüş deneyimi yaşayacaksınız. Her teslimat bütçenize katkı sağlıyor ve yeni garajlar, kamyonlar satın almanıza yardımcı oluyor. Yol kenarlarında bulunan modifiye merkezlerine uğrayarak kamyonlarınızı özelleştirebilirsiniz.
Dilediğiniz şehirde şirketinizi kurarak yolculuğa başlayabilirsiniz. Sonra farklı şehirlerde yeni garajlar satın alarak şirketinizi büyütebilirsiniz. Oyun, gelişmiş fizik motoru ve gerçekçi kamyon ve treyler modelleri ile nihai bir kamyon sürüş deneyimi oluşturuyor.
Yolculuklarınız sırasında yol kenarlarındaki galerilere uğrayarak çeşitli satılık kamyonlara göz atabilirsiniz. Oyun, yiyecek, yakıt tankeri, kimyasallar, beton veya ekskavatörler, yükleyiciler ve dozerler gibi inşaat makineleri dahil geniş bir yük çeşidini taşıyacağınız görevler içeriyor. Yükünüze herhangi bir zarar vermemek için trafikte dikkatli olmanız gerekiyor. Hasarlar teslimatlardan elde ettiğiniz geliri azaltıyor.
Cargo Simulator 2021 APK Türkiye Özellikleri
- Türkiye haritası dahil tüm şehirlerin ölçekli haritasını içeren en iyi kamyon oyunu
- Gerçek zamanlı çok oyunculu mod ile aynı harita üzerinde diğer oyuncularla oynama ve etkileşimde bulunma
- Muazzam haritalarda çeşitli tır ve treylerle benzersiz sürüş deneyimi
- Farklı şehirlerde şirket kurma ve yönetme
- Gelişmiş fiziklere sahip kamyonlar ve treyler modelleri
- Satılık kamyonların sergilendiği galeriler
- Gıda, yakıt tankeri, kimyasallar, beton dahil farklı yüklerin taşınması işi
- Kazı makineleri, yükleyiciler, dozerler gibi farklı inşaat makinelerini kullanma
- Geliri etkileyen gerçek hasar sistemi
Cargo Simulator 2021 APK 1.16 sürümü ile hızlı modda toplam oyuncu sayısının sık sık güncellenmemesi dahil ufak hatalar düzeltildi. APK Türkiye 1.14 sürümü ile Mercures Axe1840 kamyonu eklendi. Saman yığını ve mermer blok gibi taşınabilir yeni yükler geldi. Çok oyunculu hızlı modda daha fazla oyuncuyu içine alan ortamlar oluşturuldu. İç kamera açısından oynayanlar için şeffaf arka plan getirildi.