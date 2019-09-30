Kendi kahve dükkanınızı yöneterek yeni lezzetler keşfedeceğiniz ve farklı ülkelerde şubeler açarak dünyaca ünlü bir marka haline geleceğiniz Cafe Panic: Cooking Restaurant, klasik oyun kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyunculara sunulan kaliteli bir oyundur.

En ince ayrıntınsa kadar hatasız bir şekilde tasarlanmış birbirinden güzel kafe ve restoranları işletebileceğiniz ve memnun edilmesi zor müşterilere hizmet ederek zorlu bir sınavdan geçeceğiniz bu oyunda yapmanız gereken, restoranınıza gelen müşterilerin istedikleri yemekleri ve içecekleri en kısa sürede hazırlayarak servis etmektir.

Oyunda 400’den fazla seviye, 50 farklı müşteri tiplemesi ve birbirinden lezzetli yüzlerce yemek tarifi yer almaktadır. Ayrıca para kazandıkça satın alabileceğiniz yeni mutfak eşyaları ve kahve makineleri bulunmaktadır. Fransa, Japonya, Brezilya, Rusya, İngiltere ve daha onlarca ülkeye yatırım yaparak yeni restoranlar açabilir ve kendi tariflerinizle yaptığınız benzersiz yemekleri pazarlayabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Cafe Panic: Cooking Restaurant, 1 milyondan fazla oyun severin beğenisini kazanmış eşsiz bir aşçılık oyunudur.