Call of Guardians, CCG ve MOBA oyunlarının en iyi özelliklerini harmanlayarak ve stratejinin derinliklerinde çığır açan yeni bir oyun yaratarak tüm oyuncular için kolaylık sağlar. Guardians'ın çeşitli gruplardan seçtiği eşsiz bir liste, sizi gerçekten yansıtan bir kahraman olmanızı sağlayacak.

Guardian'ın Kelastyne toprakları çağrısı uzun zamandır çok sayıda müthiş kaleleri ve sahip oldukları tüm güçlü Çekirdekleri kontrol etmek için ebedi mücadeleyle boğuşuyor. Araziyi bölen gruplar, Çekirdeklerin kontrolünü ele geçirmek için mücadele ediyorlar ve onları aleme ve halklarını korumak için kullanıyorlar.

Her Guardian’ın geniş cephaneliğini, büyüsünü, yumurtlayanları ve özel kahraman tabanlı yeteneklerini kullanarak, hızlı tempolu başa baş hareketinde rakiplerinizi bastırın! İçinde bulunduğunuz her savaş, Guardian'ınızı, silahlarınızı ve destek birimlerinizi koruyacak ve silahınızı daha da genişletmek için fırsatlar yaratacaktır.

Call of Guardians'ta güç ve özgürlük mücadelesindeki kilit oyuncu olduğunuzu kanıtlayın!

