Mobil platformda birbirinden güzel oyunların sahibi olan Triniti Interactive Studios Limited yüksek ses getirecek olan oyunlara imza atmaya devam ediyor.

Mobil aksiyon oyunları arasında karşımıza çıkan Call of Mini Dino Hunter şu sıralar Android ve iOS platformunda 10 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor. Rengarenk içerikleri ile günümüze kadar milyonlarca oyuncu tarafından oynanan yapım Triniti Interactive Studios Limited imzası ile geliştirildi ve yayınlandı.

10 yıldır mobil platformda 150’den fazla oyun yayınlayan başarılı geliştirici Call of Mini Dino Hunter ile oyunculara aksiyon dolu anlar sunuyor.

21 gösterişli silahın yer aldığı oyunda sürükleyici bir oynanış yapısı oyunculara sunulurken yapım içerisinde 24 farklı patron düşmanın yer aldığı ifade ediliyor.

50 farklı görevin yer aldığı oyun içerisinde dinazorlar ile de sık sık karşı karşıya gelecek ve hayatta kalma mücadelesi vereceğiz.