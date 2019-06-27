Birbirinden güzel yüzlerce karakterden dilediğinizi seçerek rakiplerinizle birebir savaşabileceğiniz ve ganimet toplayarak yolunuza devam edeceğiniz Calling of Angels, mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz sıra dışı bir oyun olarak öne çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve gerçekçi savaş kahramanları ile oyunculara benzersi bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken tek şey, karakterinizi seçerek rakibinizle savaşmak ve galip gelerek yeni savaş malzemelerinin kilidini açmaktır. Kılıç, balta ve daha onlarca farkı silahtan dilediğinizi kullanarak düşmanlarınızı alt edebilir ve savaş haritası üzerinde ilerleyerek yeni yerler keşfedebilirsiniz. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kılıç, balta, dikenli tokmak, ok, yay ve daha onlarca ölümcül savaş aleti yer almaktadır. Ayrıca birbirinden farklı özelliklere ve yeteneklere sahip yüzlerce karakter bulunmaktadır.

Mobil platformda rol oyunları arasında yer alan ve 100 binden fazla oyun sever tarafından keyifle oynanan Calling of Angels, ücretsiz olarak ulaşabileceğiniz ve aksiyona doyacağınız kaliteli bir oyundur.