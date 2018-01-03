Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda oynanabilen Cannon Bounce mobil oyunu, tek elle oynanabilecek kadar kolay ancak usta olması zaman alan son derece renkli ve keyifli bir beceri oyunudur.

Cannon Bounce mobil oyununda diyar diyar dolaşıp geminizi kötü yaratıklardan korumalısınız. Bunu yaparken de geminizdeki topu nasıl kullandığınız çok önemli. Top atışında isabeti sağlamalı ve sahip olduğunuz yetenekleri sergilemelisiniz. Oyunda yer alan ve sevimli de görünen canavarları topunuzla avlayın ve tamamını temizleyin. Sonunda ünlü İskandinav canavarı Kraken’i de mağlup etmelisiniz.

Sınırsız bölüm sayısına sahip olan Cannon Bounce mobil oyununda bölümleri geçtikçe hazinenizi genişleteceksiniz. Altınları kazandıkça hem yeteneklerinizi hem de geminizi geliştirebilirsiniz. Google Play hesabınızda elde ettiğiniz başarılar ve liderlik tablolarıyla da oyuna biraz rekabet katabilirsiniz. Topları ister kenarlara çarptırarak ister direkt olarak canavarların üzerine salın, tek yapmanız gereken onları yok etmek. Kesintisiz bir serüven sunan Cannon Bounce mobil oyununu Google Play Store’dan ücretsiz indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.